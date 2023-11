O Brasil de Farroupilha já atingiu o principal objetivo da temporada: conquistar a vaga à Série A-3 do Brasileirão Feminino em 2024. Agora, no entanto, o clube rubro-verde sonha mais alto e enfrenta o Grêmio almejando algo inédito no Gauchão: um lugar na final. A primeira partida ocorre neste domingo (5), às 15h30min, nas Castanheiras, e o apoio das arquibancadas é apontado como crucial para avançar.