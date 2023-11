As Gurias Coloradas seguem com 100% de aproveitamento no Brasileirão Feminino sub-17. Na manhã desta quarta-feira (15), o Inter goleou o Ceará por 3 a 0, pela segunda rodada da competição. A partida foi realizada na Arena Morro das Pedras, em Belo Horizonte. Os gols foram marcados por Bianca Martins, Melyssa e um contra, da zagueira Emilly Freitas.