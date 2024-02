Lanterna das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Peru decidiu trocar de técnico: demitiu Juan Reynoso e contratou Jorge Fossati, que comandou o Inter em boa parte da campanha do título da Libertadores de 2010. Em entrevista ao programa No Mundo da Copa neste sábado (20), o treinador uruguaio lembrou da sua passagem por Porto Alegre e falou sobre o trabalho na nova seleção, o peruano Paolo Guerrero e o compatriota Luis Suárez, que o elogiou recentemente.