A bola que deve rolar nos campos da Rússia na Copa do Mundo de 2018 ainda não foi apresentada pela Adidas, a fornecedora oficial do Mundial. Mas imagens da nova pelota vazaram nesta quinta-feira (26): o site inglês Footy Headlines, especializado em lançamentos de uniformes e equipamentos de jogo, publicou duas fotos do que deve ser a bola mundialista.