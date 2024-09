O Palmeiras segue vivo na busca pelo tricampeonato consecutivo do Brasileirão. Jogando no Brinco de Ouro, em Campinas, o time de Abel Ferreira venceu o Atlético-MG por 2 a 1, na noite deste sábado (28). Com o resultado, o time paulista chegou aos 56 pontos. Com o revés, o rival mineiro se mantém com 36 na classificação. Se o Botafogo perder para o Grêmio, em partida marcada para as 21h, o Verdão assume a ponta nos critérios de desempate.