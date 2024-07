Líder do Campeonato Brasileiro e embalado por cinco vitórias consecutivas, o Botafogo sofreu uma baixa importante no elenco. O atacante Júnior Santos foi submetido a exames de imagem e teve constatada uma fratura na tíbia. Por meio de nota em suas redes sociais, o clube informou sobre a contusão do atleta nesta terça-feira (23).