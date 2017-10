No Barradão, o Vitória continua com a sina de não vencer dentro de casa. Desta vez, o Leão ficou no empate por 1 a 1 com o lanterna Atlético-GO. Com o resultado, a equipe fica na 18ª colocação com 33 pontos, já o Dragão é o lanterna com 27. Na próxima rodada, o Vitória encara o Vasco, em São Januário, no domingo. No sábado, o Dragão recebe o São Paulo, no Serra Dourada.

Quando as duas equipes ainda se estudavam, o Atlético-GO conseguiu abrir o placar. Walter deixou Luiz Fernando em excelentes condições e o meia do Dragão bateu com força para vencer Caíque, 1 a 0.

Após o baque, o Vitória tomou conta do meio de campo e pressionou o rival de todas as formas. Na base do abafa, o Leão criou duas chances, mas parou no goleiro Marcos. Na primeira, Uillian Correia arriscou de fora da área e o camisa 1 defendeu. Na segunda, Wallace Reis acertou uma bela cabeçada e o arqueiro do Dragão fez excelente defesa.

Mesmo com toda a pressão do time da casa, o Atlético-GO sempre descia com perigo e por pouco não ampliou. Andrigo cruzou na medida para Walter, mas o atacante se atrapalhou na hora da finalização e perdeu o gol.

O segundo tempo começou de maneira tímida. Mesmo sem o mesmo ímpeto da primeira etapa, o Vitória tomava conta do jogo, porém não conseguia levar tanto perigo.

O empate do Leão veio aos 20 minutos com José Welison. O volante arriscou de fora da área e venceu o goleiro Marcos. A virada poderia ter vindo sete minutos depois em cobrança de pênalti. O ataante colombiano Tréllez chutou no canto esquerdo e Marcos defendeu.