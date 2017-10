¿?rico Leonan / saopaulofc.net, Divulgação

O centroavante Gilberto, de passagem pelo Inter entre 2011 e 2013, que tem contrato com o São Paulo até dezembro, está na mira do Botafogo. Após investida no ano passado e sondagem para um empréstimo ainda este ano, o time carioca tenta acertar com o jogador de 28 anos para a temporada 2018.

O gerente de futebol Antônio Lopes, entrou em contato com o empresário de Gilberto, Sandro Zardo, nos últimos dias. Do agente, ouviu elogios ao clube carioca, mas que também é cedo para avançar na negociação.

Gilberto tem 12 gols nesta temporada, mas não deve renovar com o time paulista. Ele esteve no Vasco, em 2015, mas rumou para o Chicago Fire, dos EUA, no mesmo ano. Em São Januário, foram 26 jogos e nove gols. Na principal liga norte-americana, ele já havia defendido o Toronto.

A procura por Gilberto não inviabiliza necessariamente a renovação de Roger. O artilheiro do Botafogo no ano, com 17 gols, foi diagnosticado e teve retirado um tumor benigno nas últimas semanas, tentará entrar em campo na última rodada do Brasileirão, mas já houve contato para que siga no clube.