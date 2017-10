¿?rico Leonan / saopaulofc.net, Divulgação

Em tratamento de contratura muscular e já sem planos de renovar com o São Paulo, segundo seu empresário, Gilberto teve que se explicar nesta sexta-feira sobre um deslize nas redes sociais. O atacante curtiu no Instagram uma foto ironizando a situação do time, simulando um abraço entre o clube e a Série B, e disse que não percebeu seu ato nas redes sociais.

- Como não sei se todas as pessoas viram o que falei na Live, gostaria aqui de explicar que em nenhum momento tive a intenção de curtir uma foto que ironizava a situação do São Paulo, clube pelo qual tenho o maior carinho e respeito. Ao deslizar as imagens no Instagram acabei esbarrando o dedo sem querer em uma foto do Desimpedidos e só soube que tinha curtido a imagem depois que torcedores me alertaram, muitos até com xingamentos, ameaças e ofensas. Peço desculpas pelo mal entendido e reafirmo aqui o respeito que tenho pelo São Paulo - escreveu Gilberto em seu Instagram.

Veja a publicação do atacante:

Confira abaixo a publicação que Gilberto curtiu "sem querer", segundo ele:

Entre comentários de apoio e xingamentos que recebeu no post de explicação, Gilberto viu dois ex-colegas seus o tranquilizarem no Instagram: os zagueiros Maicon, vendido ao Galatasaray, da Turquia, em junho, e Lucão, que foi para o Estoril, de Portugal, em agosto.

- Relaxa Giba Gol, concentra e foco no objetivo de todos. Nós conhecemos você e sabemos do teu caráter. Concentra e vamos tirar o São Paulo dessa! Estou longe, mas estou sempre aí com todos vocês. Estamos juntos, irmão. Você é fera - publicou Maicon.

- Relaxa, Giba. Conhecemos você, irmão!! - comentou Lucão.

Gilberto tem contrato até dezembro e seu empresário, Sandro Zardo, já avisou que não vai renovar. Ele tem sido desfalque do time por contratura na coxa esquerda, mas ainda divide a artilharia do time no ano, com os mesmos 12 gols de Pratto, titular da posição. Dorival Júnior citou recentemente que Gilberto estava devendo ao clube, por estar sem foco, mas mudou de postura recentemente.