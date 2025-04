Bortoleto projeta GP da Arábia Saudita de Fórmula 1: "Focado em progredir"

Progredir. Esta é a palavra de ordem na vida de Gabriel Bortoleto neste início de trajetória na Fórmula 1 . O brasileiro carrega nas costas a responsabilidade de voltar a representar o Brasil na principal categoria do automobilismo, após sete temporadas sem um piloto.

O início não é empolgante. Ao mesmo tempo não é desesperador. Bortoleto está aprendendo sobre o carro da Sauber — um dos piores do grid atual — e vem travando batalhas internas com seu companheiro, o veterano Nico Hulkenberg.

Até o momento, o brasileiro tem como resultados: abandono na Austrália, 17º lugar na China (14º na sprint), 19º no Japão e 18º no Bahrein. Em cinco corridas disputadas, ele terminou três a frente do alemão.