Oscar Piastri vence o GP do Bahrein e entra na disputa pelo título da Fórmula 1

Piastri venceu o GP do Bahrein com boa vantagem. Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP

Oscar Piastri foi o dono do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. O australiano da McLaren largou em primeiro e liderou praticamente toda a corrida para vencer pela quarta vez, justamente na sua 50ª prova na categoria. Com isso, a F1 tem um novo candidato ao título de pilotos. George Russell, da Mercedes, foi o segundo, enquanto Lando Norris, atual líder do campeonato, completou o pódio.

As Ferraris ficaram logo atrás, com Charles Lerclerc em quarto e Lewis Hamilton com uma boa prova de recuperação. Após largar em 9º, ele terminou em 5º, dando um show de ultrapassagens. Destaque para Pierre Gasly, que chegou em sétimo e conquistou os primeiros pontos da Alpine no campeonato. O brasileiro Gabriel Bortoleto fez uma prova discreta e terminou em penúltimo.

Largada movimentada

A largada do GP do Bahrein foi movimentada, com mudanças de posições. Destaque para Russell, que assumiu a segunda posição. Leclerc não largou tão bem e caiu para quarto. Piastri não teve probelmas e manteve a liderança.

Norris foi um dos que mais ganhou posições. O britânico da McLaren saiu de sexto e ficou em terceiro na primeira volta. No entanto, ele posicionou o carro de forma incorreta na largada e recebeu uma punição de cinco segundos.

A maioria dos pilotos largou com pneus macios, por isso, a primeira janela de paradas foi entre a 10ª e 15ª voltas. Com todos os carros fazendo o pit stop, a grande surpresa foi Esteban Ocon, da Haas, que esteve na 6ª posição, depois de largar em 15º.

Na volta 25, um dos principais momentos da prova. As ferraris ultrapassaram no mesmo momento. Leclerc assumiu o terceiro lugar de Norris, enquanto Hamilton passou Antonelli pela 7ª colocação.

Safety car e disputa pelo pódio

Piastri, que tinha vantagem superior a sete segundos, perdeu ela por conta de um safety car. Com isso, todos os pilotos anteciparam a segunda janela de pit stops.

O carro de segurança entrou porque detritos do carros de Sainz e Tsunoda se espalharam na curva 3. Em busca de bons resultados, as equipes variaram as estratégias dos seus pilotos.

Na relargada, Hamilton se destacou ao atacar Norris. O britânico da McLaren foi surpreendido pelo heptacampeão. Na tentativa de recuperar, Lando até passou, mas saiu da pista e precisou devolver a posição.

No entanto, não demorou muito para Norris assumir a quarta posição e começar a caça em cima de Leclerc, para chegar ao pódio. Na primeira tentativa de passar, o britânico errou a freada e perdeu tempo.

Na segunda chance, Leclerc defendeu duas vezes e fechou a porta para cima de Norris, que reclamou de ser jogado para fora da pista. Restando seis voltas para o fim, o piloto da McLaren finalmente passou a Ferrari do monegasco.

Nas últimas voltas, Norris buscou a segunda posição de Russell. Porém, o britânico da Mercedes conseguiu segurar até a bandeira quadriculada.

Classificação final da corrida

Oscar Piastri - McLaren Geroge Russell - Mercedes Lando Norris - McLaren Charles Leclerc - Ferrari Lewis Hamilton - Ferrari Max Verstappen - Red Bull Pierre Gasly - Alpine Esteban Ocon - Haas Yuki Tsunoda - Red Bull Ollie Bearman - Haas Kimi Antonelli - Mercedes Alexander Albon - Williams Nico Hulkenberg - Sauber Isack Hadjar - Racing Bulls Jack Doohan - Alpine Fernando Alonso - Aston Martin Liam Lawson - Racing Bulls Lance Stroll - Aston Martin Gabriel Bortoleto - Sauber Carlos Sainz - Williams (não terminou)