Fórmula 1: Bortoleto é comparado com piloto da Ferrari e recebe elogios internos na Sauber

O diretor da escuderia Sauber , Beat Zehnder, é só elogios ao piloto brasileiro Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. Ele comparou a ética de trabalho e o talento do jovem ao de Charles Leclerc .

— Para mim, ele provavelmente está no mesmo nível de Charles Leclerc em termos de ética de trabalho, trabalhando junto com os engenheiros e o tempo que passa com eles querendo entender cada mínimo detalhe — declarou Zehnder ao Motorsport.