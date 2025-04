Schumacher voa de helicóptero para acompanhar nascimento de neta, diz jornal

Michael Schumacher, heptacampeão mundial da Fórmula 1 , tornou-se avô pela primeira vez. E para acompanhar o nascimento da neta Mille, filha de Gina-Maria Schumacher, o alemão viajou de helicóptero para Gland, na Suíça. A informação é do jornal alemão “Bild” .

Direito de privacidade

A família não traz informações em relação ao estado de saúde do ex-piloto, reforçando constantemente o desejo e o direito dele à privacidade. Poucas pessoas fora do núcleo familiar imediato têm autorização para visitas.

Esperança por recuperação

Schumacher voou de sua casa de campo em Maiorca, na Espanha, para a mansão suíça em um helicóptero, antes do nascimento de Millie. A chegada da primeira neta é um motivo de esperança da família , para que ele ganhe forças na recuperação.

A bebê chegou ao mundo no dia 29 de março. Gina Schumacher anunciou o nascimento de sua filha com Iain Bethke na última semana, em publicação nas redes sociais .

"Bem-vinda ao mundo, Millie 💕Nascida em 29 de março, nossos corações estão mais cheios do que nunca. Somos mais do que abençoados por ter você em nossas vidas", escreveu na publicação.

Casamento da filha

Em outubro de 2024, o "Bild" também noticiou que Schumacher esteve presente no casamento da filha, realizado em Maiorca. Apesar disso, não foram divulgados registros do alemão na cerimônia, e o “Mirror” relatou que os celulares foram proibidos na porta do evento.