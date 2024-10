A informação do jornal alemão Bild sobre a aparição de Michael Schumacher no casamento de sua filha Gina-Maria despertou a curiosidade dos fãs de automobilismo sobre o estado de saúde do ex-piloto. Essa teria sido a primeira vez que o heptacampeão de Fórmula 1 foi visto diante de outras pessoas fora de seu circulo íntimo desde o acidente de esqui em 2013.