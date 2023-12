Velocidade nunca foi problema para um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Justamente a falta dela, no dia 29 de dezembro de 2013, mudou a vida Michael Schumacher. Atualmente com 54 anos, o alemão sete vezes campeão da F1 é mantido vivo pela medicina e há 10 anos deixa saudades em fãs do automobilismo e pessoas próximas que acompanharam sua carreira.