Lendário piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher teria feito sua primeira aparição pública após mais de uma década no casamento de sua filha Gina-Maria. A jovem de 27 anos se casou com Iain Bethke em uma cerimônia na villa da família em Maiorca. O jornal alemão Bild relatou que Schumacher, muito provavelmente, estava presente no evento, que teve como regra a proibição de celulares.