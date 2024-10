Fórmula 1 Notícia

Hamilton homenageia Ayrton Senna em chegada ao paddock de Interlagos

Piloto britânico é fã declarado do brasileiro e fará diversas homenagens durante o final de semana do GP do Brasil, em São Paulo

31/10/2024 - 13h20min Atualizada em 31/10/2024 - 13h26min