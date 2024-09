Baku

Charles Leclerc faz a pole do GP do Azerbaijão de F1

Segunda posição ficou com australiano Oscar Piastri, da McLaren. Líder do campeonato, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, será apenas sexto no grid

14/09/2024 - 10h45min Atualizada em 14/09/2024 - 11h27min