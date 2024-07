Charles Leclerc conquistou a sua 25ª pole position na carreira ao fazer o segundo melhor tempo do treino classificatório do GP da Bélgica de Fórmula 1, neste sábado (27). O monegasco voltou a colocar a Ferrari à frente do grid após um hiato de cinco corridas. Ele repetiu o feito do GP de Mônaco, mas desta vez contou com uma punição de Max Verstappen, que perdeu dez posições por ter trocado a unidade de potência.