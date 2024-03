O ex-dirigente do Internacional Arthur Caleffi sofreu um acidente no Autódromo de Tarumã, em Viamão, por volta das 10h30min deste sábado (2). Ele estava participando de uma competição oficial, o Campeonato Gaúcho de Endurance, quando sofreu o acidente. Inicialmente, Caleffi foi levado a hospital do mesmo município, onde foi submetido a cuidados intensivos.