O piloto Lewis Hamilton admitiu estar emocionado ao participar, nesta quarta-feira (14), da apresentação do carro da Mercedes para a temporada 2024 da Fórmula 1, a última antes da saída do piloto britânico para a Ferrari.



O heptacampeão mundial de 39 anos anunciou há duas semanas que a partir de 2025 irá pilotar a tradicional escuderia italiana, depois de seis títulos em 11 temporadas pela Mercedes.



Falando publicamente pela primeira vez antes do anúncio da sua mudança para a Ferrari, Hamilton admitiu que “estas últimas duas semanas foram muito emocionantes e é surreal estar aqui”. Ele reiterou que na próxima temporada pensará apenas na Mercedes: