A Ferrari deu mais uma prova nesta sexta-feira (23) que chega forte para a disputa da próxima temporada da Fórmula 1. A escuderia italiana fechou em primeiro no terceiro e último dia de testes da pré-temporada no Circuito Internacional do Bahrein, onde ocorrerá o primeiro Grand Prêmio de 2024, dia 2 de março.