Na lista dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, o nome de Michael Schumacher é certo. Sete vezes campeão mundial e amante da velocidade, o alemão teve um destino trágico no final de 2013. No dia 29 de dezembro daquele ano, ele sofreu um acidente enquanto esquiava nos Alpes Franceses. Esse episódio mudou sua vida, mas não apagou seu legado no automobilismo.