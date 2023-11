As atividades da Fórmula 1 no Circuito de Interlagos, em São Paulo, começaram nesta sexta-feira (3). A classificação do Grande Prêmio do Brasil começou com o céu preto e terminou com chuva para decidir o pole position da corrida de domingo. Max Verstappen, da Red Bull, cravou a melhor volta, com 1min10s727.