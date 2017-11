Campeão da F-3 Inglesa em 2016 e principal revelação da Indy Lights em 2017, Matheus Leist está na disputa do Capacete de Ouro na categoria Internacional Top. O gaúcho de 19 anos venceu três corridas nesta temporada na categoria de acesso à F-Indy, sendo a mais importante delas as 100 Milhas de Indianápolis, nos Estados Unidos.

– Essa temporada foi muito importante para a minha carreira, com muitas conquistas, e fico muito feliz de ser lembrado nessa premiação especial do Capacete de Ouro. Essa é a segunda vez em que entro na disputa, e espero sair com o segundo troféu de ouro também. Tenho dois concorrentes que certamente ainda vão dar um tom ainda mais bacana para essa premiação – disse Leist, referindo-se aos pilotos Bruno Senna e Christian Fittipaldi, que também foram indicados na categoria Top Internacional.

O Capacete de Ouro é um prêmio concedido pela revista Racing aos destaques do automobilismo brasileiro na temporada. A cerimônia deste ano acontecerá no dia 8 de novembro no Auditório Elis Regina, no Anhembi, em São Paulo.