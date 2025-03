Veja técnicas para vencer o bloqueio na escrita

Embora Pablo Neruda tenha feito a afirmação irônica de que “escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio, você coloca ideias”, professores e estudantes sabem que a habilidade de escrever bem é um desafio real.

Durante a prova de redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), mesmo com técnicas desenvolvidas de leitura e produção textual, os alunos podem enfrentar bloqueios criativos que afetam significativamente o desenvolvimento do texto.