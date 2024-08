Os campi da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Porto Alegre acolheram jovens, estudantes do Ensino Médio e vestibulandos neste sábado (24), em mais uma edição do UFRGS Portas Abertas. O evento, que ocorreu das 8h às 14h, busca oferecer às pessoas interessadas em ingressar na universidade um primeiro contato com os cursos desenvolvidos pela instituição e com o ambiente acadêmico, auxiliando na escolha profissional.