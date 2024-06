Para auxiliar vítimas da enchente com questões jurídicas, equipes do curso de Direito da UniRitter promovem um mutirão de atendimento gratuito neste sábado (22) em Canoas e Porto Alegre. Não há necessidade de cadastro prévio para receber a assistência, basta ir até os campi Canoas ou Fapa, com documentos como RG, CPF e CadÚnico em mãos.