Saiba como ser voluntário da Maior Faxina Solidária do RS, que acontece neste domingo nos bairros Humaitá e Vila Farrapos

A iniciativa Maior Faxina Solidária do Rio Grande do Sul abriu inscrições para voluntários dispostos a ajudar na limpeza de casas atingidas pela enchente nos bairros Humaitá e Vila Farrapos, na zona norte de Porto Alegre. A ação ocorre no próximo domingo (23), das 9h às 17h, com intuito de auxiliar as famílias que vivem na região, uma das mais atingidas. Para participar, basta realizar a inscrição neste link, informando nome completo e número de telefone.