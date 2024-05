A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) está apoiando Porto Alegre no enfrentamento da enchente, contribuindo com recursos humanos e materiais. A instituição está fornecendo apoio nas áreas de pesquisa e logística, disponibilizando veículos e motoristas para a distribuição de mantimentos e outras doações essenciais às famílias desabrigadas por conta da chuva. Quatro veículos da universidade auxiliam no transporte.