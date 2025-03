TJ-RS abre licitação para comprar 9,5 mil canecas térmicas, com custo estimado de R$ 576 mil

Imagens ilustrativas com modelos dos produtos estão anexadas ao edital de licitação. Tribunal de Justiça / Reprodução

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) abriu licitação para adquirir 9,5 mil canecas térmicas de inox, para distribuir a magistrados e servidores. O custo por unidade é estimado em R$ 60,63, o que equivale a R$ 576 mil para todo o lote.

O edital indica que a caneca deve ser branca, em formato de cuia, com capacidade para 350ml, além de ter alça resistente, tampa acrílica, bocal e trava de segurança. O documento ainda estipula o peso e as dimensões aproximadas do item.

As canecas serão personalizadas com o logotipo dos 150 anos do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, celebrados no ano passado. Em outra face, será impressa a marca da Unidade Ambiental do Tribunal de Jusyiça (Ecojus).

Leia Mais Assembleia aprova projetos de reajustes salariais para servidores de seis órgãos públicos, incluindo o Judiciário

O prazo para a apresentação de propostas foi aberto na segunda-feira (10) e a abertura está marcada para o dia 21 de março.

Nas justificativas da licitação, o TJ assinala que o objetivo da aquisição dos itens é promover a sustentabilidade em razão da redução do uso de copos descartáveis. A Corte menciona um ato editado em 2023 que veda o uso dos copos internamente e a meta estipulada pelo Conselho Nacional de Justiça para a redução do consumo de plásticos.

O documento ainda aponta que a distribuição de canecas a todos os magistrados e servidores em comemoração aos 150 anos do TJ "demonstra o reconhecimento dos serviços prestados, promove maior engajamento, colaboração, respeito e pertencimento à instituição, sentimentos essenciais para a produtividade e para o trabalho em equipe".

Leia Mais Judiciário inaugura unidade que assumirá análise de 2 mil processos de apenados no RS

Sustentabilidade

Presidente do comitê dos 150 anos do Tribunal de Justiça, a desembargadora Marcia Kern afirma que foram feitos estudos que embasam a aquisição, além de consultas a mais de 500 empresas para estimar o valor dos itens. De acordo com ela, a Corte optou por canecas de inox em razão das características do material.

— Tem a ver com a questão da durabilidade e da impermeabilidade, principalmente em relação à porcelana. E porque não deixa manchas ou o gosto das bebidas utilizadas. Nossa família do Poder Judiciário vai receber uma caneca moderna, com material e design modernos.

As canecas térmicas fabricadas em aço inox são utilizadas para manter a temperatura de bebidas, impedindo a troca de temperatura entre o líquido e o ambiente externo.

Questionada sobre eventuais críticas ao custo da aquisição, a magistrada mencionou que haverá economicidade a longo prazo em razão da dispensa de copos plásticos.

Temos um valor no termo inicial da licitação, mas não será esse valor necessariamente. Há casos bem significativos no Judiciário em que o valor pelo qual a compra foi efetivada é bem menor do que o valor inicial que consta no edital. MARCIA KERN Presidente do comitê dos 150 anos do Tribunal de Justiça