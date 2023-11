Em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, merendeiras usam as próprias mãos para transformar alimentos em esculturas com formas divertidas, como brinquedos e animais. Assim, o que começou como uma brincadeira virou um instrumento poderoso para estimular as crianças a terem uma alimentação mais saudável. Frutas e verduras viram corujas, ursos, borboletas, carros e até super-heróis.