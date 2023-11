O trabalho de merendeiras da rede municipal de ensino de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, chamou a atenção dos Correios. Duas delas, Marilea Terezinha Beck e Deisiane Bastos dos Santos, foram convidadas pela empresa para o lançamento de um selo especial em homenagem à profissão. Será nesta sexta-feira (3), às 16h, na Feira do Livro de Porto Alegre.