Um grupo composto por entidades representativas de secretários de Educação, parlamentares, membros de Tribunais de Contas e da sociedade civil entregou ao Ministério da Educação (MEC), na terça-feira (7), uma carta conjunta pedindo “mudanças estruturais” na formação iniciação dos professores brasileiros – ou seja, as graduações em pedagogia e as licenciaturas. A maior preocupação é com o aumento exponencial de pessoas formadas em cursos a distância (EaD).