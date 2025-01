Prouni 2025: Rio Grande do Sul tem oferta de 14.538 bolsas no primeiro semestre

Resultado será divulgado em duas chamadas: nos dias 4 e 28 de fevereiro. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil/Divulgação

Ministério da Educação (MEC) está disponibilizando, no Rio Grande do Sul, um total de 14.538 bolsas para o Programa Universidade para Todos (Prouni), no processo seletivo do primeiro semestre de 2025. Destas, 10.100 são bolsas integrais (100%) e 4.438 são bolsas parciais (50%), distribuídas entre 91 instituições gaúchas participantes do programa.

O prazo para inscrição no programa encerrou na terça-feira (28) e o resultado será divulgado em duas chamadas: a primeira no dia 4 de fevereiro e a segunda no dia 28 do mesmo mês.

Cursos

O curso de graduação com o maior número de bolsas oferecidas no Estado é administração, com 1.305 bolsas, sendo 972 integrais e 333 parciais. Em seguida, os cursos com maior oferta são pedagogia, com 973 bolsas (816 integrais e 157 parciais), e direito, com 760 bolsas (323 integrais e 437 parciais).

Dez cursos com mais bolsas disponíveis no RS: