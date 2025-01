Inscrições para o Prouni 2025 começam nesta sexta-feira; veja o cronograma

Resultado da primeira chamada do Prouni será em 4 de fevereiro. Prouni / Reprodução

As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) no primeiro semestre de 2025 começam nesta sexta-feira (24) e se estendem até as 23h59min da próxima terça-feira (28), no horário de Brasília. A candidatura é gratuita e deve ser feita exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A previsão do Ministério da Educação (MEC) é de que sejam ofertadas 334 mil bolsas na edição do primeiro semestre em cursos de graduação de universidades privadas de todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, são 14.538 oportunidades.

Os interessados devem ter uma conta no portal de serviços digitais do governo federal, o Gov.br, e realizar o login com Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha.

Pré-requisitos

Para se inscrever nesta primeira edição do ano do Prouni, o MEC explica que é necessário que o estudante:

Tenha concluído o Ensino Médio

Tenha participado de edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 e/ou de 2023

de 2024 e/ou de 2023 Tenha obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame

Não tenha zerado a prova da redação do Enem

Os candidatos também precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições:

Ter cursado o Ensino Médio integralmente em escola da rede pública ou em instituição privada na condição de bolsista integral, de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista

na condição de bolsista integral, de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista Ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral ou parcial, nesta respectiva instituição

Ser uma pessoa com deficiência (PCD), conforme previsto na legislação brasileira

Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da Educação Básica

No caso da escolha das bolsas integrais, é necessário que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de 1,5 salário mínimo. Já para escolher bolsas parciais, é preciso que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de três salários mínimos.

Leia Mais Decreto que regulamenta EAD deve ser assinado até fevereiro, diz ministro

Esses requisitos de renda não se aplicam aos professores da rede pública que vão concorrer às vagas de licenciatura e pedagogia.

No momento da inscrição, o candidato deverá optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou àquelas destinadas à implementação de políticas afirmativas referentes às pessoas com deficiência (PCD) ou autodeclaradas pardas, pretas ou indígenas.

Conforme o edital do Prouni referente ao primeiro semestre de 2025, não poderá se inscrever o candidato que participou do Enem 2024 na condição de treineiro, ou seja, que participou do exame para se autoavaliar, sem ter concluído o Ensino Médio no ano passado.

Classificação

A classificação e eventual pré-seleção neste processo seletivo irá considerar a edição do Enem em que o estudante conquistou a melhor média. O ordenamento ainda observará a modalidade de concorrência escolhida na inscrição pelo candidato por curso, turno, local de oferta e instituição.

Em cada modalidade, será obedecida a ordem decrescente das notas e deverá ser priorizada a seguinte ordem:

Professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia destinados à formação do magistério da Educação Básica, se houver inscritos nessa situação

Ensino Médio integralmente em escola da rede pública

Estudante que tenha cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição

Estudante que tenha cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista

Estudante que tenha cursado o Ensino Médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição

Estudante que tenha cursado o Ensino Médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista

Leia Mais UFSM terá primeira licenciatura do RS focada no ensino de indígenas guarani; veja como será

Cronograma

O resultado da primeira chamada dos candidatos pré-selecionados será divulgado em 4 de fevereiro no site do Prouni, no portal Acesso Único. Já a segunda chamada sairá no dia 28 fevereiro.

Após as duas divulgações, o candidato não contemplado pode participar da lista de espera do Prouni. A inscrição deverá ser feita também no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior em 26 e 27 de março.

Em 1º de abril, será disponibilizado o resultado da lista de espera no mesmo site para consulta pelas instituições de Ensino Superior e pelos candidatos.

O candidato pré-selecionado na primeira chamada deverá entregar — entre 4 e 17 de fevereiro — a documentação na instituição de Ensino Superior para a qual foi pré-selecionado, comprovando as informações prestadas no momento da inscrição.

Bolsas ofertadas no RS

Ao todo, serão ofertadas 14.538 bolsas de estudo no Rio Grande do Sul. Confira as informações por instituição de ensino a seguir.

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) – 610 bolsas

As vagas presenciais são oferecidas no campus de Porto Alegre. Já as bolsas para cursos a distância estão distribuídas entre os polos Porto Alegre, Belo Horizonte, Bento Gonçalves, Brasília, Passo Fundo, Rio de Janeiro, São Paulo e Sinop.

180 bolsas integrais para cursos de graduação na modalidade presencial

430 bolsas integrais para cursos de graduação na modalidade a distância

Outras informações podem ser acessadas no site da instituição.

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) – 552 bolsas

As vagas presenciais são oferecidas nos campi de Porto Alegre e São Leopoldo.

94 bolsas integrais para cursos de graduação na modalidade presencial

27 bolsas integrais para cursos de graduação na modalidade híbrida

431 bolsas integrais para cursos de graduação na modalidade a distância

Outras informações podem ser acessadas no site da instituição.

Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) – 210 bolsas

As vagas presenciais são ofertadas em Canoas e Porto Alegre. As para cursos a distância estão distribuídas entre os polos Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Maria e Rio Grande.

147 bolsas integrais para cursos de graduação na modalidade presencial

63 bolsas integrais para cursos de graduação na modalidade a distância

Outras informações podem ser acessadas no site da instituição.

Universidade Católica de Pelotas (UCPel) – 175 bolsas

As vagas presenciais são ofertadas em Pelotas.

94 bolsas integrais para cursos de graduação na modalidade presencial

81 bolsas integrais para cursos de graduação na modalidade a distância

Outras informações podem ser acessadas no site da instituição.

Universidade Feevale – 318 bolsas

As vagas presenciais são ofertadas em Novo Hamburgo.

240 bolsas integrais para cursos de graduação na modalidade presencial

78 bolsas integrais para cursos de graduação na modalidade a distância

Outras informações podem ser acessadas no site da instituição.

Universidade de Passo Fundo (UPF) – 120 bolsas

As vagas presenciais são ofertadas em Passo Fundo.

120 bolsas integrais para cursos de graduação na modalidade presencial

Outras informações podem ser acessadas no site da instituição.

Universidade de Caxias do Sul (UCS) – 567 bolsas

As vagas presenciais e a distância são ofertadas nos campi de Caxias do Sul, Vacaria, Nova Prata, Guaporé, Canela, Farroupilha, Bento Gonçalves e São Sebastião do Caí. Em Torres, há bolsas EAD.

324 bolsas integrais para cursos de graduação na modalidade presencial

243 bolsas integrais para cursos de graduação na modalidade a distância

Outras informações podem ser acessadas no site da instituição.

Atitus Educação – 231 bolsas

As vagas presenciais são ofertadas nos campi de Porto Alegre e Passo Fundo.

50 bolsas integrais para cursos de graduação na modalidade presencial

181 bolsas parciais para cursos de graduação na modalidade presencial

Outras informações podem ser acessadas no site da instituição.

Universidade LaSalle – 757 bolsas

As vagas presenciais são ofertadas nos campi de Canoas.

86 bolsas integrais para cursos de graduação na modalidade presencial

671 bolsas integrais para cursos de graduação na modalidade à distância