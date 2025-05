"Deveria ficar feliz com meus filhos neste Dia das Mães, mas não consigo", diz moradora atingida por tornado em Erval Grande

O domingo (11) de Dia das Mães foi de reestruturação e limpeza para a comunidade de Erval Grande , no norte do Estado. A cidade está em situação de emergência após ter sido atingida por um tornado na tarde de sexta-feira (9).

O fenômeno deixou mais de 300 imóveis danificados, entre residências, empresas e barracões industriais. Uma das atingidas foi a casa da professora Nelci Grando Carminatti, que teve o telhado arrancado com a força do vento:

— Hoje as pessoas vêm me abraçar e eu não consigo nem responder. Deveria ficar feliz com meus filhos neste Dia das Mães, mas não consigo. Só a gente sabe os danos que estão aqui para a gente reerguer — relata, emocionada.