No novo tempo / Apesar dos castigos / De toda fadiga / De toda injustiça / Estamos na briga / Pra nos socorrer. Os versos de Ivan Lins proferidos pelo Coral da UFRGS – e ovacionados pelo público – deram início à cerimônia na qual Marcia Barbosa foi conduzida ao cargo de reitora e Pedro Costa ao de vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na manhã desta sexta-feira (27).