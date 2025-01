UFSM divulga ponto de corte e desempenho individual do Vestibular 2025

As provas foram aplicadas nos dias 11 e 12 de janeiro. Laurent Keller / UFSM / Divulgação

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) divulgou o ponto de corte do Vestibular 2025. Os números de cada curso estão disponíveis no painel do candidato, no site da instituição. O ponto de corte indica a pontuação necessária para que a redação seja corrigida. Ela representa seis vezes o número de vagas disponíveis em cada curso e cota.

Já está disponível também o desempenho individual na avaliação. Para todos, está lá a nota das provas objetivas. E para quem ficou acima do ponto de corte, há também a nota da redação. Para acessar é preciso inserir o número de CPF e data de nascimento do candidato no painel.

O prazo para recursos relacionados às notas está aberto. Ainda não foi divulgada a data do listão dos aprovados, mas a expectativa é de que seja no início de fevereiro. As aulas começam em março.