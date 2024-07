Oportunidade Notícia

Curso pré-vestibular oferece 30 bolsas de estudos para afetados pela enchente no RS

Iniciativa faz parte do projeto Aprova Rio Grande, que tem o objetivo de oferecer suporte educacional e reduzir os prejuízos na preparação para as provas. As inscrições estão abertas até o dia 29 de julho

25/07/2024 - 16h50min