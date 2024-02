Termina nesta terça-feira (20) o prazo para que candidatos pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2024 comprovem os dados informados no ato da inscrição. O processo deve ser feito na própria Instituição de Ensino Superior para a qual o candidato foi pré-selecionado.