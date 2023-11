No Rio Grande do Sul, o ingresso de estudantes nas graduações no modelo de Ensino a Distância (EAD) aumentou 34,4% em 2022, segundo o Censo da Educação Superior, do Ministério da Educação (MEC). Foram 97,8 mil estudantes, ante a marca de 72,4 mil em 2021. Nos cursos presenciais, o ingresso ficou em 30,2 mil alunos.