Os candidatos de Porto Alegre que farão a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (10) contarão com esquema especial de transporte. As alterações divulgadas pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) incluem reforço em algumas linhas de ônibus e orientações aos estudantes que utilizarão as linhas públicas.