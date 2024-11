O segundo e último dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 foi realizada neste domingo (10) em todo o país. Neste ano, mais de 4,3 milhões de pessoas se inscreveram para a prova, sendo 279 mil no Rio Grande do Sul. Entre os inscritos no RS, 70,4 mil são concluintes do Ensino Médio na rede pública.