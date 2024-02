A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desempenha um papel crucial na avaliação dos participantes, refletindo a importância atribuída à habilidade de expressão escrita no contexto educacional. A prova não apenas avalia a capacidade do estudante de organizar ideias e argumentos, mas busca verificar sua competência na aplicação das normas gramaticais e no desenvolvimento de uma análise crítica sobre temas de relevância social.