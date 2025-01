Esperada para 2024, Estado não dá prazo para conclusão de obras na área do Instituto de Educação

Em funcionamento há quase um ano, o Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre, segue com obras em seu terreno – isso porque, além da escola, o espaço abriga o Centro de Desenvolvimento dos Profissionais da Educação (CDPE), de formação de professores, e receberá o Museu da Educação para o Amanhã (Museduca). O governo do Estado não dá prazo para a conclusão das obras.

Durante visita da Zero Hora, os únicos trabalhos em andamento eram na fachada, no telhado e acabamentos no térreo, onde funciona a maior parte das atividades da escola de Educação Básica. A empresa Concrejato, que executou a restauração do Instituto de Educação, finalizava serviços em aberto, como a conclusão de sanitários, a iluminação externa, a colocação de redes na quadra do ginásio e correções de serviços de serralheria e pinturas.

O CDPE está em operação desde maio e era usado para oferecer formação para um grupo de 300 docentes no dia em que a reportagem foi ao local. As salas utilizadas para atividades como oficinas, palestras e capacitações em geral de educadores da rede estadual ficam no andar superior do prédio.

De modo geral, os espaços do centro de formação estão mobiliados e prontos para uso. As exceções são o estúdio criado para a produção de conteúdos digitais, que conta com equipamentos, mas ainda precisa de reforma que lhe garanta isolamento acústico; e o auditório, que deve ter incremento na iluminação. Questionada, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) não estabelece prazo para que essas intervenções aconteçam.

Já o museu, está longe de sair do papel. Localizado no térreo, ao lado direito de quem entra pela porta principal, está fechado com tapumes e exibe uma placa com os dizeres “não entre”. A reportagem não pôde acessar o local.

O Museduca está em fase de validação do layout e desenvolvimento dos projetos arquitetônicos e expográficos. O lugar promete concentrar acervo museológico, aliado a ferramentas de inteligência artificial e exposições interativas. O ambiente terá a seguinte composição:

Exposição temporária e educativa

Sala dos Mestres

Sala Alquimia

Sala da Árvore às Redes de Conhecimento

Vetores de Transformação e Sustentabilidade

Habilidades do Futuro

Passaporte para o Futuro

Em julho, na última visita da Zero Hora ao espaço, um contrato de revisão da parte arquitetônica havia sido assinado, e a pasta não falava em prazos – alegava que a enchente havia afetado o cronograma. Antes disso, a previsão era de que o espaço estivesse concluído até dezembro de 2024.