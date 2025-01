Estado divulga prazo para conclusão total de obras no Instituto de Educação; veja o cronograma

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) divulgou, nesta sexta-feira (31), o prazo para a conclusão total das obras na área do Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre. Além do funcionamento da escola em si, já está ativo no local o Centro de Desenvolvimento dos Profissionais da Educação (CDPE), de formação de professores, e ainda será construído o Museu da Educação para o Amanhã (Museduca).