Mais de metade dos alunos brasileiros de 9 anos não sabe fazer contas básicas de matemática, diz relatório internacional

Dados divulgados nesta quarta-feira (4) são do relatório Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2023. R MACKAY / stock.adobe.com

Mais da metade (51%) dos alunos brasileiros de nove anos não conseguem fazer cálculos básicos de matemática e medidas simples. Isso inclui, por exemplo, multiplicação de números com um apenas um dígito, ou medir comprimentos com uma régua.

Em ciência, os resultados são um pouco melhores, mas apenas 31% das crianças sabem que a gravidade puxa as coisas para baixo.

Os dados divulgados nesta quarta-feira (4) são do relatório Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2023, avaliação internacional de matemática e ciências da Natureza, aplicada a alunos do 4º e 8º ano. O levantamento é feito a cada quatro anos, desde 1995, conduzido pela International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Esta é a primeira participação do Brasil na pesquisa com cerca de 70 países avaliados.

O desempenho dos alunos do 4º ano deixou o Brasil na 55ª posição entre 58 países em matemática, na frente apenas de Marrocos, Kuwait e África do Sul. O Brasil fica atrás, por exemplo, de Irã, Bósnia e Cazaquistão. As informações são do Estadão.

O levantamento mostra que as dificuldades de aprendizagem das crianças brasileiras começam cedo. No total, 16% tiveram desempenho pior do que se tivessem chutado todas as questões e 5% não acertaram nenhuma pergunta na prova do 4º ano de matemática. Quanto ao desempenho no 8º ano em matemática, apenas 38% chegaram ao nível básico, em que fazem contas com números negativos e medem polígonos.

Destaque para a Ásia

Em todos os rankings do TIMSS 2023, os países asiáticos se destacam. Cingapura está no topo de ambas as disciplinas, nas duas idades avaliadas. A cidade-estado do Sudeste Asiático é seguida por países como China, Hong Kong, Japão e Coreia do Sul.

Os resultados dos países podem ser expressados de várias formas, além da posição no ranking. Conforme os acertos, os alunos vão alcançando os níveis de dificuldade do exame: baixo, intermediário, alto e avançado.

Em Cingapura, por exemplo, 79% dos alunos de 4º ano chegaram ao nível alto e 49% ao avançado em matemática. No Chile, único outro latino na prova, 71% chegaram ao nível baixo, em que os alunos conseguem fazer contas simples.

A nação melhor posicionada fora da Ásia é a Lituânia, em sétimo lugar no ranking do 4º ano de matemática. Em seguida, vêm a Turquia e a Inglaterra. Os Estados Unidos estão em 27º. O Brasil fez 400 pontos, enquanto a média de todos os outros países juntos foi 503.

Foram avaliados pela instituição cerca de 650 mil estudantes de escolas públicas e privadas dos países participantes em 2023. As provas foram feitas no computador. Há questões sobre números, medição e geometria, por meio de resolução de problemas.