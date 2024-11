Os municípios gaúchos apresentaram melhora no Índice Municipal da Educação do Rio Grande do Sul (Imers) em 2023. A média de notas de todas as cidades foi de 63,44 – aumento em relação a 2022, quando foi de 59,79. Os resultados mostraram que quanto mais inicial é a etapa de ensino, melhores são os desempenhos, que diminuem conforme a progressão no Ensino Fundamental.