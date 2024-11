As escolas privadas do Rio Grande do Sul terão um reajuste médio de 8,4% na mensalidade em 2025, de acordo com levantamento do Sindicato do Ensino Privado do RS (Sinepe/RS). O aumento é superior à inflação oficial do país – o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulada em 4,47% nos últimos 12 meses.